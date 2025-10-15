Ayvalık, Cunda ve deniz manzaralı tribünde maç keyfi!

Nesine 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'un maçlarını oynadığı, tribünlerinde ağaçlar bulunan Hüsnü Uğural Stadı'nın deniz manzarası, taraftara eşsiz bir futbol keyfi yaşatıyor.

Yaklaşık 75 yıl önce Hastane Caddesi'nde yapılan 5 bin seyirci kapasiteli stat, Nesine 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'a ev sahipliği yapıyor.

Özel günler için kutlamaların da yapıldığı stat, tribünlerindeki çam ağaçları ve deniz manzarasıyla ön plana çıkıyor.

Maçı izlemeye gelen taraftar, ağaçların gölgesinde Ayvalık, Cunda ve deniz manzarası eşliğinde karşılaşmayı takip ediyor.

Türkiye'nin manzarası en güzel statlarından biri olan Hüsnü Uğural Stadı, taraftarların ilgisini çekiyor.

"YEŞİL İLE MAVİNİN BİRLEŞTİĞİ ORTA NOKTADAYIZ"

Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit, basın mensuplarına, statlarının konum olarak harika bir yerde olduğunu söyledi.

Stadın bazı fiziki eksikliklerinin olmasına rağmen güzelliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Babayiğit, şöyle konuştu:

"Son haftalarda takım olarak istediğimiz sonuçları alamadık fakat inşallah başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl başarılı bir sezon geçirdik. Doğal bir stada sahibiz. Tribündeki ağaçları da koruyup, çatı yapma projemiz var. Doğayı seviyoruz. Yeşil ile mavinin birleştiği orta noktadayız. Stadı maç izlemeye gelen taraftar futbolu, manzarayı ve doğal güzelliği iç içe yaşıyor."

"AĞAÇ GÖLGESİNDE AYVALIKLILAR MAÇLARI BURADAN İZLER"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de stadın doğal yapısının çok beğenildiğini ifade etti.

Belediye olarak kulübe her zaman destek verdiklerini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Doğal bir alan. Özellikle çam ağaçlarını görebiliyorsunuz. Ağaç gölgesinde Ayvalıklılar maçları buradan izler ayrıca stadımız güzel bir deniz manzarasına da sahip. Ayvalık'ta futbol seviliyor. Ayvalıkgücü bizim dönemimizde profesyonel lige tekrar geri döndü. Geçen yıl da 2. Lig'e yükselmeye ramak kalmıştı. Ayvalıklı takımına sahip çıkıyor. İnşallah başarılı sonuçlar alacağız."

"GÜZEL MANZARALI BİR STADYUMUN OLMASI BİZİ ŞAŞIRTTI"

Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor maçını izlemek için Eskişehir'den gelen taraftar Murat Yıldırım da stattaki ambiyansın çok güzel olduğunu dile getirdi.

İlk kez denize karşı maç izlediğini anlatan Yıldırım, "Stat gayet keyifli. Atmosfer inanılmaz iyi, ormanın doğanın içinde deniz manzarası çok güzel. Bizim de ilk kez tecrübe ettiğimiz bir şey oluyor. Bu kadar ormanın içinde güzel manzaralı bir stadyumun olması bizi gayet şaşırttı, böyle bir şey beklemiyorduk. Özellikle deniz ve Cunda manzarası olması bizim için daha iyi oldu" dedi.

Eskişehirsporlu taraftarlardan İsmail Kartal da stadın içindeki ağaçları ve deniz manzaralı olmasını çok beğendiğini söyledi.

Kartal, stadın doğal güzelliğinin korunarak daha da büyütülmesi tavsiyesinde bulundu.