Ayvalık’ta dirsek teması

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi. Altı gün boyunca sinemaseverler Türkiye'de ilk kez gösterilen yabancı filmleri ve ödüllü yerli yapımları izleme şansı buldu. Sinema yazarları, oyuncu ve yönetmenlerin katıldığı ve ücretsiz düzenlenen konuşma programları da büyük ilgi çekti.

Festival bu sene Vural Sineması, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç AVM, ASKEV ve Büyük Park Amfitiyatro olmak üzere beş mekâna yayıldı. Ayvalık'ı diğer film festivallerden ayıran en önemli özellik ise bu mekânların hepsinin 15 dakika yürüyüş mesafesi içinde olması. Buna zaman geçirilen mekânların da bu alanda olmasını ekleyelim... Bu durum, izleyicilerin, basın mensuplarının ve sinemacıların gün içinde sık sık karşılaşmasına ve samimi bir “dirsek teması” kurmasına olanak tanıyor. Festivalin ilk yıllarından beri bu yakınlıktan rahatsız olan tek bir sanatçıya rastlamadık, aksine birçok isim, Ayvalık'ın bu özelliğini överek diğer festivallerdeki eksikliğe dikkat çekti.

KADIN YÖNETMEN ARTIŞI

Bu seneki festivalin dikkat çeken noktalarından biri kadın yönetmen sayısındaki büyük artış. Özellikle üç gün boyunca seans ayrılan kısa ve belgesel filmlerin yönetmenlerin çoğunluğunu oluşturdular. Sahneye çıkan yönetmenler de bunu vurguladı.

Bu konunun en güzel anlarından biri, festivalin üçüncü gününde Emine Yıldırım’ın "Gündüz Apollon Gece Athena" filminin gösterimi sonrası yaşandı. Filmin müziklerini yapan Barış Diri'nin, bir kadın yönetmenle çalışmanın daha huzurlu bir ortam yarattığına dikkat çekerek “Umarım sayıları çoğalır, biz de rahat ederiz” demesi salondan büyük alkış aldı.

Gösterimi yapılan “Biz Radyoyu Çok Sevdik”, “Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi” belgeselleri ise duygusal anlara sahne olurken beğeni de topladı. Festivalin ilk günü “Yeni Bir Yönetmen” ödülü verilen Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim” filmi ise son gün ücretsiz olarak Büyük Park Amfitiyatro’da gösterilerek festivalin kapanışını yaptı.

Ayvalıklıların festivale ve sinemaya ilgisinin yüksek olduğu gözardı edilemez. Ancak konforlu bir film izleme deneyimi sunan salon sayısı az. Bir sinema salonu yapılması çalışmalarının belli bir seviyeye geldiği konuşuluyor. Umarız süre çok uzamadan Ayvalıklılar ve festival, film gösterimi için uygun, nitelikli bir sinema salonuna kavuşur, festival de bu sayede büyümeye devam eder.