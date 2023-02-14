Azerbaycan kulübü Turan Tovuz’dan, depremzedelere destek

Azerbaycan kulübü Turan Tovuz, Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet satışından elde edilen 7 bin Manat’ın depremzedelere destek amacıyla AFAD hesabına gönderildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:28
Azerbaycan kulübü Turan Tovuz’dan, depremzedelere destek
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen yurttaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor.

Azerbaycan'ın Turan Tovuz kulübü de Kepez ile oynadıkları derbi maçta elde edilen bilet gelirlerinin Türkiye'deki depremzedelere destek olmak amacıyla AFAD'a gönderildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Turan Tovuz-Kepez maçında satışa sunulan 2 bin 350 biletin satışından elde edilen 7 bin Manat, depremden zarar gören kardeş ülke Türkiye’ye yardım amacıyla AFAD hesabına aktarıldı” ifadelerine yer verildi.


Turan Tovuz Azerbaycan depremzede

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