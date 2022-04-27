Aziz Yıldırım ameliyattan sonra ilk kez görüldü

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:04

30 Mart tarihinde bypass kalp ameliyatı olan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz yıldırım o tarihten sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.

Odatv'nin haberine göre, eski başkan Aziz yıldırım, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda yemek yerken fotoğraflandı.