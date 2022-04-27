Aziz Yıldırım ameliyattan sonra ilk kez görüldü

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz yıldırım, geçirdiği ameliyat sonrası ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda yemek yerken fotoğraflandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:04
Aziz Yıldırım ameliyattan sonra ilk kez görüldü
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30 Mart tarihinde bypass kalp ameliyatı olan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz yıldırım o tarihten sonra ilk kez dışarıda görüntülendi. 

Odatv'nin haberine göre, eski başkan Aziz yıldırım, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda yemek yerken fotoğraflandı.


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