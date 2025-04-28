Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a tepki! 'Projeyi emanet etti ama...'
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı, Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı, Halk TV ekranlarında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"FENERBAHÇE'NİN ŞANSI DEVAM EDİYOR"
Özbağı, verdiği röportajda Sarı-Lacivertli camianın şampiyonluk umutlarının sürdüğünü belirtti. Özbağı, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor" diyerek takımına olan inancını dile getirdi.
"TARAFTAR BASKISI OLURSA OLAĞANÜSTÜ KONGRE DÜŞÜNÜLEBİLİR"
Kongre iddiaları hakkında da konuşan Özbağı, şu an için olağanüstü kongreyi gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti. Ancak, taraftarlardan ciddi bir baskı gelmesi halinde olağanüstü kongre seçeneğinin değerlendirilebileceğini belirterek "Taraftar baskısı olursa olağanüstü kongre düşünülebilir. Şu anda öyle bir ortam yok. Eğer kongreye gidilirse başkan adayları çıkar ve o zaman doğru bir zamanlama olur. Bu benim kendi görüşüm. Aziz Yıldırım ne düşünür bilemiyorum" dedi.
Nihat Özbağı
"STAT PROJESİ, BİZİM PROJEMİZDİ"
Nihat Özbağı, gündemde olan stat projesi hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Projenin Aziz Yıldırım döneminde hazırlandığını söyleyen Özbağı, "Bu stat projesi bizim projemizdi. Aziz Yıldırım'dan projeyi istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, stadı kendi cebimizden yapacaktık. Mevcut yönetim, stadı kendileri yapmış gibi tanıttı. Oysa proje tamamen Aziz Yıldırım'a ait" ifadelerini kullandı.
"AZİZ YILDIRIM ÇOK ÜZÜLDÜ"
Özbağı, projeyi devrederken Aziz Yıldırım'ın büyük bir üzüntü yaşadığını da vurgulayarak, "Aziz Başkan bu süreçte çok üzüldü. Projeyi emanet etti ama yaşananlar beklediği gibi olmadı" sözlerini sarf etti.
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