Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç açıklaması:

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı Vizyon 2035 toplantısında Fenerbahçe'nin seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Gençleri işaret eden Yıldırım, "Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var." ifadelerini kullandı.

İnsanların döneminde kendisine destek çıktığını aktaran Yıldırım, "98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek." dedi.

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Başarı belki hemen gelmeyecek. Ama belki sonra umutlar yeşerecek. Seçimi kaybedeceğiz belki önemli değil. Bir geçiş dönemi olur. Sonra başka bir arkadaşı destekleyeceğiz, kazanacağız. Ama sizler sahip çıkmazsanız, bu olmaz." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimden önemli isimlerin çıkmadığının altını çizen Yıldırım, "Benim başkan olduğum dönemdeki yönetimden Nihat Özdemir, Ali Koç, Saadettin Saran, Hulusi Belgü gibi isimler çıktı. Bunu yaratmamız lazım. Bana bunu verin. Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum" sözlerini kaydetti.

Divan'da her şeyin alkışlanmasını eleştiren Yıldırım, "Geçen Divan'a gittim. Divan'da rezilliği gördüm, 2 kurabiye 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği'ne olan borç ''80 milyon'' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!" ifadelerini kullandı.

Son olarak Yıldırım sözlerini, "Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar..." ile noktaladı.