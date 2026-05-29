Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım'dan forvet transferi için müjde: 'İstersek önümüzdeki hafta tamamlayabiliriz ancak...'

Aziz Yıldırım'dan forvet transferi için müjde: 'İstersek önümüzdeki hafta tamamlayabiliriz ancak...'

29.05.2026 14:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Aziz Yıldırım'dan forvet transferi için müjde: 'İstersek önümüzdeki hafta tamamlayabiliriz ancak...'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Yıldırım, "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çorlu Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

"BU BAŞARISIZLIĞI DURDURMAMIZ LAZIM"

Yıldırım, yaptığı konuşmada kulüpte son 12 yıldır sportif anlamda istenilen başarıların elde edilemediğini ifade etti.

Yıldırım, "Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız bunu hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu mesele için aday olduk. Seçilirsek güçlü bir kadroyla bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yaparız" ifadelerini kullandı.

Her zaman daha iyi Fenerbahçe için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, kulübün geleceğine yönelik yatırımların önem taşıdığını belirtti.

"İKİ SANTRFORLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Transfer çalışmalarına bizzat dahil olduğunu ve iki santrfor transferi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Yıldırım, "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takım, iyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #aziz yıldırım

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Tarih verdi...
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Tarih verdi... Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Aziz Yıldırım, futbol takımı hakkındaki projeleri hakkında konuştu.
Aziz Yıldırım'ın listesindeki Barış Göktürk'ten transfer müjdesi: 'İki tane santrfor alıyoruz'
Aziz Yıldırım'ın listesindeki Barış Göktürk'ten transfer müjdesi: 'İki tane santrfor alıyoruz' Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Barış Göktürk, Bodrum'da açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin ayrıntıları ortaya çıktı!
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı, stadyum projesiyle ilgili konuştu. Özbağı, "Stadyum benden şampiyonluk sizden" dedi.