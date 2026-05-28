Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Aziz Yıldırım'ın stat projesinin ayrıntıları ortaya çıktı!

28.05.2026 20:04:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı, stadyum projesiyle ilgili konuştu. Özbağı, "Stadyum benden şampiyonluk sizden" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı, sarı-lacivertli ekibin stadının 64 bin kişiye çıkacağı projenin ayrıntılarını anlattı.

Özbağı proje üzerinde anlatım yaparak etap etap ilerleyeceğini belirterek, "Önce kulelerin yükseltilmesi, güçlendirme, ilave tribünlerin yapılması; tüm bunlar Fenerbahçe’ye aşırı yük getirmeyecek şekilde olacak. Bu kapasite artışından dolayı kulübe 30 ila 40 milyon Dolar ilave gelir gelecek" ifadelerini kullandı.

Image

"KUPAYI 64 BİN KİŞİ ÖNÜNDE KALDIRACAĞIZ"

Yıldırım, "Bu stadyumu seneye mayıs ayında bitirmiş olacağız ve kupayı 64 bin kişinin önünde kaldıracağız" derken, Özbağı ise, "Başkanım söz veriyorum. Şampiyonluktan önce stadı bitireceğim. Stadyum benden şampiyonluk sizden" diye karşılık verdi. Aziz Yıldırım ise şampiyonluğun kolay olduğunu, stadın mayıs ayına kadar yapılmasını söyledi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Nihat Özbağı

İlgili Haberler

İlk toplantı yapıldı... Kim Min-jae'nin Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu
İlk toplantı yapıldı... Kim Min-jae'nin Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min-jae geldi. Oyuncunun menajeriyle yapılan toplantıda Güney Koreli stoperin, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro ve artı bonuslar istediği iddia edildi.
Fenerbahçe Beko seride avantajı aldı!
Fenerbahçe Beko seride avantajı aldı! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride öne geçti.
Hamit Altıntop'tan Fenerbahçe'ye eleştiri: 'Bu toprakların futbol birikimine yapılmış haksızlıktır'
Hamit Altıntop'tan Fenerbahçe'ye eleştiri: 'Bu toprakların futbol birikimine yapılmış haksızlıktır' Futbolculuk kariyerinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir dönem görev yapan Hamit Altıntop, Fenerbahçe'ye yönelik analiz ve eleştiriler yaptı.