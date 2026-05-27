Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Tarih verdi...

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Londra'da konuşan Yıldırım, göreve gelmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları sportif yapılanmaya ilişkin bilgi verdi.

"SADECE OĞUZ ÇETİN'İ AÇIKLADIK"

Bir ekip oluşturduklarını belirten Aziz Yıldırım, "Bir ekip kurduk, bu ekip çalışıyor. Sadece Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında eski sporcularımızdan da ekipte yer alan isimler var. Hepsi çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Transfer gündemine de değinen Yıldırım, özellikle santrfor bölgesi için temasların devam ettiğini söyledi.

"AYIN BİRİNDEN SONRA..."

İki forvet oyuncusuyla görüştüklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"İki santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben de görüştüm. Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz. Ancak belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık. İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz. Antrenör konusunda da aynı şekilde hareket edeceğiz. Herkes güvensin, inansın."

Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör çalışmalarında dikkatli bir süreç yürüteceklerini vurguladı.