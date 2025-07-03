Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz mesajı: 'Fenerbahçelilerin şerefli direniş günüdür'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike kumpasının 14. yıl dönümünde camiaya seslendi.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"3 Temmuz 2011’de, şahsım ve yönetici arkadaşlarım nezdinde, tüm camiamızı hedef alan o hain kumpas üzerinden tam 14 yıl geçti. Camiamıza yönelik bu menfur saldırı, aslında daha büyük bir hainliğe giden bütünün bir parçasıydı. Ancak sarı-lacivert duvar buna müsaade etmedi.

3 Temmuz, Fenerbahçelilerin şerefli direniş günüdür. Asla diz çökmedik, adalet yerine bulana dek başımız dimdik yürüdük. Bu uğurda bizimle birlikte dimdik duran, inancını yitirmeyen tüm taraftarlarımıza minnettarım."



