Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu sene olamazsak...'

Aziz Yıldırım dernek başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Bizim 'Kulübün şu eksiğini tamamlayın, şuraya bunu yapın' tarzı şeylere ihtiyacımız yok. Biz yapacağız. Sizlerle beraber sizden beklediğimiz tam destek olacak. Tek isteğimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk için sizin stadları doldurmanıza ve küskünlükleri, dargınlıkları bırakarak birlikte olmamıza ihtiyacımız var" dedi.

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE"

Fenerbahçe'nin geleceğinin tehlikede olduğunu söyleyen Yıldırım, "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız, takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım" ifadelerini kullandı.

"STADIN BÜYÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ İZİNLERİ ALACAĞIZ"

Stadın büyütülmesi için gerekli adımları atacaklarını belirten Aziz Yıldırım, "Stadın büyütülmesi ile ilgili izinleri alacağız. Nihat Özbağ ve Barış Göktürk çalışmaları yapacak. Ben başlarında olacağım" şeklinde konuştu.

"KARIŞACAĞIM, HER İŞİN BAŞINDA DURACAĞIM"

Her konuya müdahil olacağını aktaran Yıldırım, "Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM"

Öte yandan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp görevi bırakacağını belirtti. Yıldırım, "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe, yeni, genç, güçlü yönetim olması gerekiyor" dedi.