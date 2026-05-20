Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması: 'Arka planda Türk eski oyuncularımız olacak'

20.05.2026 20:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda yeni gelişmeyi aynı anda paylaştı.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek.

12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız.”

“Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor.”

TEKNİK DİREKTÖR VE FORVET

“Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak.

Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!”

Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, EuroLeague - NBA Europe iş birliğinin basketbolu daha da ileriye taşıyacağı vurgulandı.
Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu 8-0'lık galibiyet sonrası kupasını kaldırarak kutladı ve kulüp tarihindeki ilk kadın futbol şampiyonluğunu büyük coşkuyla taraftarına armağan etti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile yeniden anlaştı Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını duyurdu.