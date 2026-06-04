Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması: 'Aykut Kocaman ile görüştüm'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, güçlü bir yönetim oluşturduklarını belirterek, "Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz" dedi.

"ALEX BURADA YILDIZ OLDU"

Yıldırım, 2018 yılına ilişkin değerlendirmesinde, "2018'de şampiyon olamadık çünkü geldi seyirciler ikiye bölündü. Tribünler bağırdı istifa diye. Zaten seçim vardı 'Gitmeyin' dediler. Sonra geldiler Cocu diye birini halıya sarma işi filan uydurdular yapmadılar bu işi" ifadelerini kullandı.

Takım yapılanmasına değinen Aziz Yıldırım, "Önemli olan iyi bir takım yaratmak, yıldız oyuncu değil. Alex yıldız oyuncu muydu? Hayır. Burada iyi oynadı, herkesin sevgilisi oldu, yıldız oyuncu oldu" dedi.

"BASKETBOLDA KÜÇÜLMEYE GİTMEYECEĞİZ"

Yıldırım, kulübün mali yapısıyla ilgili olarak, "Kimseye arkamızdan 'Kulübü batırdı, sponsor bile bulamıyor' dedirtmeyeceğiz! Fenerbahçe'nin kimseye borcu yok, kimsenin de malı değil" diye konuştu.

Basketbol şubesiyle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Basketbolda endişelenenler var. Küçülmeye ve şube kapatmaya gelmiyoruz. Bu küçüklerin vizyonudur. Bu kadar milli sporcu yetiştirmek göğsümüzü kabartıyor. Ulu Önder Atatürk'ün ışığında sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Teknik yapılanmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız" dedi.

LUIS SUAREZ AÇIKLAMASI

Luis Suarez iddialarına da değinen Aziz Yıldırım, "Luis Suarez için markete baktığınızda 132. Çok geride. 80 Milyon Euro bonservisi varmış galiba... Yanlış yani ya... Oyuncu ile ilgimiz yok, acele etmemek ve beklemek lazım. Belli şartlara getirmek ve seçimden sonra almak lazım. Bizim görüştüğümüz oyuncular mesela, onlar kazanırsa seçimi, gidip alabilirler. Biz de onların görüştüğü ve camianın kabul ettiği isimleri alabiliriz. Söyleyip de alamamak daha kötü" ifadelerini kullandı.

EDERSON TAKIMDA KALACAK MI?

Kaleci transferiyle ilgili konuşan Yıldırım, "Ederson ile konuşacağım, sorunu neymiş öğreneceğim. İlla gitmek istiyorsa, gider. Dominik Livakovic'i aldık 10 milyon Euro verdik, parasını ödüyoruz ama kiralıyoruz. Bir vatandaş diyor ki; "Ederson'un seyirci ile arası kötü daha oynayamaz' Böyle olursa, kimse oynamaz. Birleşeceğiz, sarılacağız ve Fenerbahçe ruhu ile devam edeceğiz" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Aziz Yıldırım, "Bir oyuncuya talibiz. Yarın durumu tam olarak belli olur. Şu anki yönetim teklif yapmış, üzerine pazarlık yapamıyoruz. Aşağıya indiremiyoruz, yukarı çıkmasın diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"STADYUM KAPASİTESİ ARTACAK"

Stadyum projesi hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "Stadın kapasitesini 50 milyon dolar harcayarak, 64 bine çıkartabiliriz. Nihat Özdemir iddialı, izinler olursa; 11 ayda yapacağını söylüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz, seçimden sonra başlayacak herhalde. Çatı 8 metre yukarı kaldırılacak. Aradaki boşluğa koltuklar gelecek" dedi.