Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması: '2 santrforun da isimleri belli'

25.05.2026 12:07:00
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kapalı Çarşı esnafıyla buluştu. Yıldırım burada yaptığı açıklamada yürüttüğü transfer çalışmalarına dair kritik bilgiler verdi.

Kapalı Çarşı esnafıyla buluşan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın transfer çalışmalarıyla ilgili sözleri dikkat çekti. 

Aziz Yıldırım şöyle konuştu:

"2 tane santrfor alacağız. 2 santrforun da isimleri belli. Onların kendileriyle kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Uğraşıyoruz yani. Hatta ben, yurt dışına gidiyorum. Yurt dışında onların menajerleri benimle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız yani.

Çok yıldız oyuncu getirdik bir şey yapmıyor tek başına, takım yapacağız. Nedir ihtiyaç? 2 tane golcü alacağız, bunu söylüyoruz. 2 tane golcü aldıktan sonra diğerlerini tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız.

Ondan sonra içeriden gideceklere göre, gitmek isteyenler olur veya bizim göndermek istediklerimiz olursa o zaman yeni başka oyunculara bakabiliriz. İlk hedef 20 Haziran sezon başlangıcına kadar bütün bunları çözmek."

