Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması: 'Yazılan oyuncular ve teknik direktör isimleri...'

11.05.2026 20:28:00
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Yıldırım, "Tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım" dedi.

Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, transfer gündemine dair kamuoyunda yer alan iddialar hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Medyada yer alan teknik direktör ve futbolcu isimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışmaların gizlilik içinde devam ettiğini vurguladı. Kulübün geleceği için planlanan kadro yapılanmasında stratejik adımlar attıklarını ifade eden Yıldırım, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

A Spor'a konuşan Yıldırım, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ana kadar basına yansıyan isimlerin hiçbirinin planlamalarında yer almadığını işaret etti. 

"Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil" ifadesini kullanan başkan adayı, taraftarlara spekülasyonlara itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bu süreçte profesyonel bir ağ üzerinden temasların kurulduğunu belirten Yıldırım, somut adımların seçim takvimine göre planlandığını bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN TARİH VERİLDİ

Transferlerin ne zaman duyurulacağı konusuna da açıklık getiren Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarına odaklandıklarını belirtti. 

Bazı isimlerle ön anlaşma aşamasına gelindiğinin sinyalini veren Yıldırım, "Tüm çalışmalarımızı, oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım" diyerek takvimi netleştirdi. Fenerbahçe camiasının merakla beklediği yeni yapılanmanın detayları, belirtilen tarihten sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Aziz Yıldırım'dan güçlü yönetim vurgusu: 'Önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı' Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada güçlü yönetim kadrosuna dikkat çekerken, "Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı" ifadelerini kullandı.
Yönetimde yer alacağı öne sürülmüştü... Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına yanıt Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki: 'Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların...' Aziz Yıldırım, Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe'ye yönelik "şike" imasında bulunduğunu söyleyerek sert bir açıklama yayımladı.