Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması: 'Yazılan oyuncular ve teknik direktör isimleri...'

Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, transfer gündemine dair kamuoyunda yer alan iddialar hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Medyada yer alan teknik direktör ve futbolcu isimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışmaların gizlilik içinde devam ettiğini vurguladı. Kulübün geleceği için planlanan kadro yapılanmasında stratejik adımlar attıklarını ifade eden Yıldırım, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

A Spor'a konuşan Yıldırım, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ana kadar basına yansıyan isimlerin hiçbirinin planlamalarında yer almadığını işaret etti.

"Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil" ifadesini kullanan başkan adayı, taraftarlara spekülasyonlara itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bu süreçte profesyonel bir ağ üzerinden temasların kurulduğunu belirten Yıldırım, somut adımların seçim takvimine göre planlandığını bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN TARİH VERİLDİ

Transferlerin ne zaman duyurulacağı konusuna da açıklık getiren Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarına odaklandıklarını belirtti.

Bazı isimlerle ön anlaşma aşamasına gelindiğinin sinyalini veren Yıldırım, "Tüm çalışmalarımızı, oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım" diyerek takvimi netleştirdi. Fenerbahçe camiasının merakla beklediği yeni yapılanmanın detayları, belirtilen tarihten sonra kamuoyuyla paylaşılacak.