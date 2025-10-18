Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında dikkat çeken konuşma!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.10.2025 14:02:00
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen konuşma dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı.

Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından kürsüden indiği esnada Ali Koç'un yanına gitti ve ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İkili arasındaki diyalog şu şekilde:

Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"

Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"

Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"

Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun

Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #aziz yıldırım

