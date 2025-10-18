Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a tepki: Yüksek divan kurulunda tartışma çıktı!

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından Koç döneminin yöneticilerinden Hamdi Akın kürsüye geldi. Akın konuşmasını yaptığı sırada Aziz Yıldırım ile arasında gerginlik yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'I KIZDIRDI

Hamdi Akın'ın, "Kayışdağı'ndaki arazi için başkan (Aziz Yıldırım) '70 milyon Euro' dedi. Euro-dolar fark etmez, 60 versin hemen verelim" ifadelerini kullanmasına Aziz Yıldırım tepki gösterdi.

Yerinden kalkan Aziz Yıldırım, daha önce konuşmasında İncek'te bulunan arazinin kiraya verildiğini belirten Akın'a, oldukça sert bir tonda, "Sen İncek'te kaç lira kira alacaksın söylesene" ifadelerini kullandı.

SALONDA ORTALIK KARIŞTI

Daha sonra salondaki üyelerden bazıları da tartışmaya katıldı ve ortalık bir anda karıştı.

Yaşananlardan sonra, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Olaya karışan arkadaşlarımız salondan çıkarıldılar" ifadelerini kullandı. Toplantı daha sonra Hakan Bilal Kutlualp'in konuşmasıyla kaldığı yerden devam etti.