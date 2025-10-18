Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a tepki: Yüksek divan kurulunda tartışma çıktı!

Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a tepki: Yüksek divan kurulunda tartışma çıktı!

18.10.2025 13:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a tepki: Yüksek divan kurulunda tartışma çıktı!

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminin yöneticilerinden Hamdi Akın'ın konuşmasına tepki gösterdi. Hamdi Akın'ın konuşması sırasında salonda tartışma yaşandı.

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından Koç döneminin yöneticilerinden Hamdi Akın kürsüye geldi. Akın konuşmasını yaptığı sırada Aziz Yıldırım ile arasında gerginlik yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'I KIZDIRDI

Hamdi Akın'ın, "Kayışdağı'ndaki arazi için başkan (Aziz Yıldırım) '70 milyon Euro' dedi. Euro-dolar fark etmez, 60 versin hemen verelim" ifadelerini kullanmasına Aziz Yıldırım tepki gösterdi.

Yerinden kalkan Aziz Yıldırım, daha önce konuşmasında İncek'te bulunan arazinin kiraya verildiğini belirten Akın'a, oldukça sert bir tonda, "Sen İncek'te kaç lira kira alacaksın söylesene" ifadelerini kullandı.

SALONDA ORTALIK KARIŞTI

Daha sonra salondaki üyelerden bazıları da tartışmaya katıldı ve ortalık bir anda karıştı.

Yaşananlardan sonra, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Olaya karışan arkadaşlarımız salondan çıkarıldılar" ifadelerini kullandı. Toplantı daha sonra Hakan Bilal Kutlualp'in konuşmasıyla kaldığı yerden devam etti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt: 'Yanlış yapıyorsun'
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt: 'Yanlış yapıyorsun' Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.
Fenerbahçe Kulübü'nün borcu açıklandı!
Fenerbahçe Kulübü'nün borcu açıklandı! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı.
Ali Koç'tan hisse satışı açıklaması: 'Bu yaygarayı kopartanlar...'
Ali Koç'tan hisse satışı açıklaması: 'Bu yaygarayı kopartanlar...' Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.