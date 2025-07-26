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Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında 'Mourinho' diyaloğu: 'Söylersem çok ayıp olur'

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında 'Mourinho' diyaloğu: 'Söylersem çok ayıp olur'

26.07.2025 17:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında 'Mourinho' diyaloğu: 'Söylersem çok ayıp olur'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında Yüksek Divan Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yönelik olarak "Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur" şeklindeki sözleri tartışmaya damga vurdu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gergin anlar yaşandı.

Toplantıdan yapıla konuşmaların ardından Yıldırım'ın sözlerine cevap vermek için tekrar kürsüye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söyledi:

"Hulusi Bey ve Şekip Bey ile sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi. Onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyleymiş, yok rüşvetle kombine biletmiş gibi gıybet ve dedikodular oldu. Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam içki dahi içmiyor, futbol dışında dünyanın en sıkıcı adamı, sadece futbol konuşuyor. Şuna kanat getirdim; başkanım etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışanlar var."

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un bu sözleri üzerine öfkelendi ve "Bak Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur! Konuşturma beni! Bak beni konuşturma Şekip konuşsun, Hulusi konuşsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Koç ise "Söyleyin. Ne istiyorsanız söyleyin" diyerek Yıldırım'a yanıt verdi.

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