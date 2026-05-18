Aziz Yıldırım'ın seçim programı netleşti

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kısa süreli takvimi netleşti.

Aziz Yıldırım'ın seçim stratejisini, plan ve projelerini anlatacağı seçim takvimi şöyle:

18 Mayıs Pazartesi saat 17:00’de seçim ofisi açılışı yapılacak. (Büyük açılış ileri bir tarihte olacaktır.)

19 Mayıs Salı saat 19:00’da Bursa’da, Güney Marmara bölgesi dernekleri ve Güney Marmara illerinde yaşayan Fenerbahçeliler ile bir araya gelinecek.

20 Mayıs Çarşamba 19:00’da, İzmir Swiss Otel’de Ege bölgesindeki Fenerbahçelilerle buluşulacak.

22 Mayıs Cuma saat 14:00’te Zorlu Center Raffles Hotel’de basın toplantısı olacak.

23 Mayıs Cumartesi saat 17:00’de Mardin’de güneydoğu ve doğu illeri bölgelerinde yaşayan Fenerbahçeliler ile bir araya gelinecek.

25 Mayıs Pazartesi saat 10:00’da İstanbul Kapalı Çarşı’da Fenerbahçeliler ile buluşulacak.