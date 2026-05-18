Aziz Yıldırım'ın seçim programı netleşti

18.05.2026 11:35:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim programı belli oldu. Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kısa süreli takvimi netleşti.

Aziz Yıldırım'ın seçim stratejisini, plan ve projelerini anlatacağı seçim takvimi şöyle:

18 Mayıs Pazartesi saat 17:00’de seçim ofisi açılışı yapılacak. (Büyük açılış ileri bir tarihte olacaktır.)

19 Mayıs Salı saat 19:00’da Bursa’da, Güney Marmara bölgesi dernekleri ve Güney Marmara illerinde yaşayan Fenerbahçeliler ile bir araya gelinecek.

20 Mayıs Çarşamba 19:00’da, İzmir Swiss Otel’de Ege bölgesindeki Fenerbahçelilerle buluşulacak.

22 Mayıs Cuma saat 14:00’te Zorlu Center Raffles Hotel’de basın toplantısı olacak.

23 Mayıs Cumartesi saat 17:00’de Mardin’de güneydoğu ve doğu illeri bölgelerinde yaşayan Fenerbahçeliler ile bir araya gelinecek.

25 Mayıs Pazartesi saat 10:00’da İstanbul Kapalı Çarşı’da Fenerbahçeliler ile buluşulacak.

Aziz Yıldırım, seçim için güçlü yönetim kadrosu kuruyor
Aziz Yıldırım, seçim için güçlü yönetim kadrosu kuruyor Fenerbahçe’nin yaklaşan olağanüstü seçimlerinde adaylarından biri olan Aziz Yıldırım, güçlü bir yönetim kurulu listesi hazırlamak için temaslarını sürdürüyor.
Aziz Yıldırım: 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız'
Aziz Yıldırım: 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız' Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Fenerbahçe'mizi bu sezon şampiyon yapacağız. Ondan sonra da inşallah gençlerin önü açılmış olur ve bizden sonra onlar alırlar bu bayrağı ve devam ettirirler" dedi.
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu sene olamazsak...'
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu sene olamazsak...' Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede" dedi.