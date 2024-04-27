Aziz Yıldırım kimdir? Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme geliyor. Aziz Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aziz Yıldırım kimdir? Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe'de uzun süren başkanlık döneminin ardından koltuğunu Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım'ın özel hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Aziz Yıldırım kimdir? Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli?
AZİZ YILDIRIM KİMDİR?
Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de yapmıştır. Düzce'de Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. NATO Altyapı ihalelerine de katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibidir. Düzcespor Kulübünde fahri başkanlık yapmıştır.
1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimde görev aldı. 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu oldu. 15 Şubat 1998'de yapılan kongrede rakibi Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak başkan seçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmış, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mükemmel koca olan 4 burç
- Savunma sanayi firmalarının ürünleri, Din dersinde!
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Akşener'den kurultayda 'veda' konuşması
- Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi!
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı
- Arda Güler ilk 11 çıktı ve golünü attı!
- Tekkede mürit mi yetiştiriyorsunuz?
- Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!
- Rezidanstaki cinayette 'Yalın' ayrıntısı