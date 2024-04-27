Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:38

Güncelleme: 27.04.2024 - 13:38

Sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Yasmin Erbil'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında, nereli? Yasmin Erbil'in annesi kim?

YASMİN ERBİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

YASMİN ERBİL KİMİNLE SEVGİLİ?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor'da gösterdiği performansla ünlenen Yiğit Poyraz ile birlikte.