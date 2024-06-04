'Aziz Yıldırım lehine oy istiyor' demişti: Şekip Mosturoğlu'dan Ali Koç'un iddialarına cevap!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 22:02

Güncelleme: 04.06.2024 - 22:10

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğü gereği yarın mesai saati bitimine kadar seçim işlerini yürütmekle yetkili ve görevli kuruldur. Seçim süreci kurulumuz tarafından bugüne kadar objektif, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmüştür. Sürecin yarın tamamlanmasının ve Başkan Adaylarının listelerinin kesinleştirilmesine dair nihai kararımızın alınmasının ardından şahsım ve yüksek divan kurulu hakkında başkan adaylarından Sayın Ali Koç tarafından yapılan spekülatif açıklama ile ilgili olarak tarafımızca açıklama yapılacaktır Büyük Fenerbahçe Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç Şekip Mosturoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Başkanı, üyelerimizi arayarak Aziz Yıldırım lehine oy istiyor. Ben bunu kabul de etmiyorum tasvip de etmiyorum. Seçildiğimiz taktirde kendisi ile çalışmayacağımızı beyan ediyorum."