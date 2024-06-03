'Bana sordular' demişti: Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:32

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:38

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için imza töreni düzenledi.

Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilgili sözlerine cevap verdi.

Ali Koç, "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz." dedi.

"İLK İLETİŞİME GEÇEN BRANCO"

Portekizli teknik adam, sözlerine, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil." ifadeleriyle devam etti.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım, cuma günü Mourinho'nun adının gündeme gelmesinin ardından, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." demişti.