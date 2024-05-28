Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap: 'Beni kızdırmaya çalışıyorlar'

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Yıldırım, "Benim hakkımda böyle söylemlerde bulunup kızdırmaya çalışıyorlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:51
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap: 'Beni kızdırmaya çalışıyorlar'
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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Ali Koç'un kendisi hakkındaki açıklamalarına da cevap verdi. Aziz Yıldırım, "Şimdi benim FETÖ'cü olduğumu ima ediyorlar. Benden FETÖ'cü çıkmaz. Benden Atatürkçü, ülkesini seven, laik bir Fenerbahçeli olur başka bir şey olmaz. Benim hakkımda böyle söylemlerde bulunup kızdırmaya çalışıyorlar. Ama biz işimize bakacağız. Yapmamız gereken çok iş var" diye konuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç, pazartesi akşamı kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda şu sözleri kullanmıştı;

"Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Aziz Başkanın, örgüt lideri ile ilgili daha çelişkili açıklamaları da var 2013'ten sonra. Benim çizgim aynı, yanlış olur, doğru olur, benim çizgim aynı." Aziz Başkan, Cumhuriyet değerlerlerine son derece önem veren, biz de onun tornasından geçtik, önem veren biri, Fenerbahçe'nin de DNA'sında bu konularda bir duruşu var. Bu ne yazık ki zaman içerisinde siyasete çekildi. Çünkü Cumhuriyet değerleri bir siyasi malzeme haline geldi. Bize göre değil. Nasıl anayasanın ilk dört maddesi tartışılamazsa, bizim savunduğumuz değerler de tartışılamaz. Biz siyaset falan yapmıyoruz, siyaset bizim savunduğumuz alan girdi. Aziz Başkanın da, benim de, bizden sonraki başkanların da burada bir pozisyon değiştireceklerini sanmıyorum. "Sistemle iyi geçinin" diyen de var. Biz öyle olamıyoruz. Fenerbahçe'nin bir duruşu var bu konularda. Bunun devam etmesi de buranın, milyonların elinde. Şunu da söylemek istiyorum, Aziz Başkan, "Kim engellemek istiyor?" diyor. O da bizi siyasete itmeye çalışıyor. Ama zaten bana proje diyen Aziz Yıldırım, bana FETÖ projesi diyen Aziz Yıldırım. Onun için rakip takımın başkanı proje deyince ben cevap vermiyorum. Çünkü dönüp, "Senin başkanın dedi" diyecek. Ankara'nın kafasına benim bu işi siyaset için yaptığımı sokan da Aziz Yıldırım. Geçen gün bir lafım oldu. "Aynaya bak. Bizi engellemek isteyenlerden biri sensin" dedim. Bana sorarsanız, Aziz Başkanın, şu yaşında, şu sağlığında, bir numaralı önceliği 2018'in intikamını almak. Bunu da yakın çevresine söylediğini biliyoruz."


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