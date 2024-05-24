Aziz Yıldırım açıkladı: 'Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken...'
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takımda çalışma ihtimaline ilişkin, "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedi. Mourinho ise 'Umuyorum geleceğim' dedi" sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için bir kez daha açıklama yaptı.
Yıldırım, "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedi. Mourinho ise 'Umuyorum geleceğim' dedi" ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM'DAN BEŞİKTAŞ'A TEPKİ
Daha önceki açıklamasında, Portekizli teknik direktör ile ilgili Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine Aziz Yıldırım, "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon Euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan söylüyorlar" demişti.
Jose Mourinho
Açıklamalarına devam eden Aziz Yıldırım "Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon Euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. İstanbul'a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Aziz Yıldırım, "Benim Mourinho açıklamamdan sonra oyuncular da etkilenmiştir olumlu olarak. Daha önce onunla çalışmış oyuncular var takımda. Ona kendilerini göstermek amacıyla daha başka oynamış olabilirler. Yüzde 5 de olsa 10 da olsa etkilemiştir" açıklamasını yapmıştı.
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