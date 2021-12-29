Aziz Yıldırım'dan beraat kararı sonrası açıklama

29 Aralık 2021 Çarşamba, 07:00

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararını onadıktan sonra Aziz Yıldırım ve arkadaşları bir basın açıklaması paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, “Şimdi Fenerbahçe’ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İşte o açıklama:

"TİYATRO GİBİ YARGILAMA"

“Bizler, bir pazar sabahı, ne ile suçlandığımızı bilmeden, birçoğu bugün firari olan ya da hukuk önünde hesap veren, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne düşman odaklar tarafından kumanda edilen dönemin yargı mensuplarının kumpas kararı ile gözaltına alındık. Türkiye Cumhuriyeti’nin en nadide unsurlarından biri olan F.Bahçe Spor Kulübü’nün başkanı, yöneticileri, onurlu temsilcileri olarak, tamamı ile yalan, kendi içerisinde dahi birçok çelişkiyi barındıran safsatalar ile tiyatro bir yargılama ile F.Bahçemizden, ailelerimizden, özgürlüklerimizden, işlerimizden 1 yıl boyunca mahrum bırakıldık. Tutuklu olduğumuz süreçte, FETÖ ülkemizde, birçok fay hattı yaratmaya çalışarak, sporseverleri birbirine düşman etmek için tüm enstrümanlarını kullandı. Söz konusu terör örgütü, asıl amacı olan 15 Temmuz Kalkışması’na zemin hazırladı. Bizler bunu o günlerde fark etmiştik ve “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” dedik. F.Bahçe camiası durumun vahametinin hep farkındaydı ama, konuya salt F.Bahçe düşmanlığıyla bakanların durumun ciddiyetini anlaması maalesef biraz zaman aldı.

"2010-2011 ŞAMPİYONU F.BAHÇE"

Bugün “masumiyetimiz” Yargıtay’ın beraat kararlarını onamasıyla tescillenmiş oldu. Bizler için, 2011 Mayısı’nda Sivas’ta attığımız 4. golden sonra tartışmaya kapalı olan gerçeği bu vesileyle bir kez daha haykırıyoruz; 2010-2011 sezonu şampiyonu, adıyla, takımıyla, taraftarıyla, F.Bahçe!.”

KUPADA RAKİP AFYON

F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’nda 21.00’de başlayacak maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman.