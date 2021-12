Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ve 21 kişinin beraat kararını onadı

28 Aralık 2021 Salı, 07:00

3 Temmuz 2011’de başlayan tarihi ‘Futbolda sözde şike kumpası’ davasında ceza yargılaması süreci sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile toplam 22 isim hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Aziz Yıldırım’ın büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Mosturoğlu, Fenerbahçe eski başkanının şimdilik bir basın toplantısı planlaması içinde olmadığını dile getirdi.

"3 TEMMUZ F.BAHÇE’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Kararın ardından Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Biz Fenerbahçeyiz diyenlerin bir araya geldiği; şanlı tarihimize sürülmek istenen lekenin gözyaşlarıyla, alın teriyle, sevdasıyla yıkandığı şanlı direnişimiz, bugün bir zafer oldu! Haksızca hukuksuzca milyonların canını yakanlar, Fenerbahçe şike yaptı diyenler bugün bir daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler! Bugün Yargıtay 5. Ceza Dairesi, temyiz incelemesinin sona ermesiyle vicdanlarda tertemiz olan camiamız hukuk önünde de artık tertemiz. Fenerbahçe direndi. FETÖ tarafından kurgulanan, en küçük ayrıntısına kadar milyonları ele geçirmenin hesabının yapıldığı bu kirli düzenin başkaldıranıydı Fenerbahçe! 3 Temmuz Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisidir; 3 Temmuz Fenerbahçe’nin duruşudur ve bizler bu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Şimdi hesap zamanı.”

KOÇ: TARİH FENERBAHÇELİLERİ HAKLI ÇIKARDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, verilen karar sonrası FB TV’de şunları söyledi: “Tarih bir kez daha Fenerbahçelileri haklı çıkardı. Her zaman suçsusuz dedik, her zaman haklıyız dedik. Bu süreci buraya getirene kadar çok büyük mücadele verdik. Kamu görevlisi görünümlü terör örgütü üyeleri üzerimize gelmiştir ancak alınan kararlarla hukuk üzerinden bu durum aklanmıştır. Bu süreçle ilgili önümüzdeki günlerde anlatacağımız, paylaşacağımız birçok konu var. Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde nasıl kenetlenerek camiasını ipten aldığının müthiş bir hikâyesi vardır. Sayın Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğerlerine geçmiş olsun diyorum. Özellikle de Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Fenerbahçe camiası o günlerde çok yalnız bırakılmıştı. Bazı kesimlerin bir karar vermesi gerekiyor. Terör örgütüyle mi yoksa devletle mi yan yana olacaklar? Söz konusu Fenerbahçe olunca öyle, söz konusu Ergenekon vs gibi konular olunca böyle olamazsın.”