Aziz Yıldırım'dan Werner Lorant mesajı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant'ın vefat ettiği haberi üzerine Aziz Yıldırım bir taziye mesajı yayımladı.

Aziz Yıldırım'dan Werner Lorant mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 18:20

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Werner Lorant'ın vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Aziz Yıldırım'ın mesajı şöyle:

"Fenerbahçe'nin 2002 yılında teknik direktörlüğünü yapmış, 6-0'lık Galatasaray zaferimizin baş mimarlarından Alman teknik adam Werner Lorant'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Werner Lorant'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım."


Etiketler: #aziz yıldırım #Werner Lorant #fenerbahçe

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