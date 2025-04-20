Aziz Yıldırım'dan Werner Lorant mesajı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant'ın vefat ettiği haberi üzerine Aziz Yıldırım bir taziye mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Werner Lorant'ın vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Aziz Yıldırım'ın mesajı şöyle:
"Fenerbahçe'nin 2002 yılında teknik direktörlüğünü yapmış, 6-0'lık Galatasaray zaferimizin baş mimarlarından Alman teknik adam Werner Lorant'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Werner Lorant'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım."
Etiketler: #aziz yıldırım #Werner Lorant #fenerbahçe
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