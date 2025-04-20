Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant'ın 76 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.
Bild'de yer alan habere göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.
6-0'LIK TARİHİ GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI
Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik direktör, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.
Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.
Etiketler: #fenerbahçe #Werner Lorant
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