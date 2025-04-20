Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'ye 3 kötü haber!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 15:22

Güncelleme: 20.04.2025 - 15:55

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkan Gaziantep FK'ye Fenerbahçe maçı öncesi 2 kötü haber birden geldi.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

Öte yandan yine Başakşehir maçında sarı kart gören David Okereke ve kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.