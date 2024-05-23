Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçimlere gireceği yönetim kurulu listesi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 18:33
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçimlere gireceği yönetim kurulu listesi belli oldu.

Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif ve TBF Başkanvekili  Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur gibi isimler dikkat çekti. 

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;

ASİL

Mithat Yenigün

Mahmut Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Ekşioğlu

Mehmet İman

Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

YEDEK

Emin Selim Akgül

Mustafa Aydın Acun

Emrah Tünay

Mehmet Engin Özturan

Kemal Fatih Aslan

Berkay Erdim

Tuna Akın


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