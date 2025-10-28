Babası rahatsızlanmıştı: Lucas Torreira İstanbul'a döndü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 09:52:00
Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira'nın İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'dan Türkiye'ye döndü.

Torreira, babasının rahatsızlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçının ardından ülkesi Uruguay'a gitmişti.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen Torreira, salı gecesi 01.00 sularında Uruguay'dan İstanbul'a döndü.

İstanbul'a dönen Lucas Torreira, Trabzonspor maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

