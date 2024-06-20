Babasından Arda Güler açıklaması: 'Sevincimizi içimizde yaşamayı seviyoruz'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:51

Güncelleme: 20.06.2024 - 10:52

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk maçta Gürcistan ağlarına muhteşem bir gol atan Real Madrid forması giyen Arda Güler, dünya futbol gündeminin bir numarasına yerleşti.

Şampiyona tarihimizdeki en genç futbolcumuz olan Arda, Cristiano Ronaldo'ya ait olan "Oynadığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu" rekorunu da kendi hanesine yazdırmayı başardı. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları Arda Güler için "Türk Messi" benzetmesi yaptı.

ARDA İÇİN YAPILAN YORUMLAR

Dünyanın en ünlü mecraları, Arda ile ilgili birbirinden çarpıcı başlıklar attı. BBC, "Almanya'da 'Türk Messi' Arda Güler sahneye çıktı ve Türkiye kazandı", Guardian, "Güler, Türkiye'nin Messi'si olma iddiasını sürdürdü ve ilk maçına çıkan Gürcistan'ı batırdı", Marca, "Türk kutsalı Arda Güler", AS, "Usta işi Arda Güler", Bild, "Türkiye'den harika goller partisi. Arda Güler'in attığı gol stadyumdakileri havaya uçurdu" A Bola, "Arda harika golle Türkiye'nin kaderini belirledi" De Telegraaf, "Arda Güler'in rüya golüyle Türkiye kazandı."

BABASINDAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Akşam'ın aktardığına göre, Gürcistan maçında yaşananların ardından gündemin zirvesi olan Arda Güler'in babası Ümit Güler açıklamalarda bulundu.

Oldukça mütevazı davranan Baba Ümit Güler, çok sevinçli olduklarını fakat nazara inandıklarını belirterek, "Herkes gibi biz de çok gururlandık. Çok mutlu olduk. Galip geldiğimiz için de sevindik. Nazara inanan insanlarız biz. Biraz sevincimizi içimizde yaşamayı seviyoruz. Bunu doğru buluyoruz" dedi.