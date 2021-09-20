Babel, Alanyaspor maçı sonrası maçla ilgili paylaşımda bulundu
Galatasaray futbolcusu Ryan Donk, Alanyaspor maçında gördüğü tepkinin ardından yaptığı paylaşımda maçla ilgili yorumda bulundu ve taraftara teşekkür etti.
Galatasaray, Süper Lig'de ilk yenilgisini 5.hafta mücadelesinde Alanyaspor karşısında aldı. Sarı-Kırmızılılar, Candeias'ın 87. dakikadaki golü ile maçı 1-0 kaybetti.
Galatasaray'da taraftarın hedefinde ikinci yarı oyuna giren Ryan Babel vardı. Topla her buluştuğunda ıslıklanan Babel, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.
Maç sonrasında araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma da tepkilerini göstermekten kaçınmadı.
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