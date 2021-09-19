Galatasaray bu sezon ilk kez gol bulamadı!
Galatasaray, bu sezon oynadığı 11. resmi maçta ilk kez gol bulamadı.
Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçlarda ilk kez ağları havalandıramadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 10. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 16 gol gönderdi. Galatasaray, 11. resmi maçında ilk kez gol sevinci yaşamadan sahadan ayrıldı.
Son 3 lig maçında galibiyet yok
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Üçüncü haftada Kasımpaşa, 4. haftada ise Trabzonspor ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada da Aytemiz Alanyaspor müsabakasından puansız ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla 2021-2022 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puanda kaldı.
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