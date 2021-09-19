Arif Kızılyalın'dan Galatasaray - Alanyaspor değerlendirmesi
Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Aslında sezon başından beri gol sorunu var bu takımın. Kazanılan Lazio maçında da vardı, adamlar kendi kalelerine attılar golü.
Bugüne dönersek, tonla gol kaçtı. Sonra laubalice bir gol. Savunma Marcao’suz sıfır. Yenen golde defans ikinci topa yetişemedi, artık faturayı 2 stoperden hangisine keserseniz kesin.
Ondan ziyade orta alan ile ileri uç arasında geçiş futbolu oynanamıyor.
Golü atamadığında da tıkanıyorsun. Çare Babel değil. Elinizde Mustafa ve Diagne varsa ona göre bir formül bulmalısınız.Yoksa bu maraton bitmez.
İşin garibi son 3 maçta Alanya’nın kazanması, önce Erol Bulut şimdi de Bülent Korkmaz...
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