Bafetimbi Gomis'ten Victor Osimhen sözleri: 'Onunla gurur duyuyorum'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Victor Osimhen ile ilgili FlashScore'a önemli açıklamalarda bulundu.
Gomis, "Osimhen, Galatasaray forması için olması gerektiği gibi mücadele ediyor. Örnek bir performans sergiliyor, onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kulandı.
"ONA TAVSİYE VEREMEM"
Açıklamalarını sürdüren Gomis, "Umarım bizi şampiyonluğa taşır ve Galatasaray, Afrika ve tüm Nijerya'yı gururlandırır. Osimhen, başarılı olmak için gerçekten çok çalışan bir oyuncu" dedi.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı futbolcunun adı birçok takımla anılıyor. Galatasaray da Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Osimhen'in geleceği konusunda konuşan Gomis, "Osimhen'e verecek bir tavsiyem yok. Galatasaray'da ne kadar sevildiğini zaten biliyor. Bizi gururlandırmaya ve goller atmaya devam etmeli. Onun için en iyisini diliyorum" sözlerini sarf etti.
37 MAÇTA 41 GOLE KATKI
Galatasaray'da bu sezon 37 maça çıkan Osimhen, 33 gol attı ve 8 asist yaptı. Osimhen, 33 golle kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşmıştı.
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