Bafetimbi Gomis'ten flaş Haris Seferovic sözleri: Hiçbir zaman ikinci tercih olmadım

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, yeni transfer Haris Seferovic ile girişeceği forma yarışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gomis, "Kulübede oturmaya alışkın değilim çünkü ben hiçbir zaman ikinci tercih olmadım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:33
Bafetimbi Gomis'ten flaş Haris Seferovic sözleri: Hiçbir zaman ikinci tercih olmadım
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in takımdan ayrılmasının ardından yeni transfer Haris Seferovic ile rekabete girecek olan Bafetimbi Gomis çarpıcı açıklamalar yaptı.

"İKİNCİ TERCİH OLMAM"

Sabah'a konuşan 36 yaşındaki Fransız yıldızın, "Seferovic transfer edildi. Yedek kalma endişesi taşıyor musun?" sorusuna yanıtı şöyle oldu:

"İstatistiklerim ortada... Kulübede oturmaya alışkın değilim çünkü ben hiçbir zaman ikinci tercih olmadım. Lyon ve Marsilya'da oynadığım dönemlerde de iyi forvetler transfer edilmişti ama forma rekabetini ben kazanmıştım. Seferovic ile aynı forma için savaşacağız, önemli olan bu. Bazen ben, bazen Seferovic, bazen birlikte oynayacağız. Galatasaray'ı zirveye taşıyacağız."


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