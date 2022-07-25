Beşiktaş, Bandırmaspor'dan Philippe Keny'yi bitiriyor
Beşiktaş, Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar Senegalli oyuncunun bonservisine 900 bin Euro ödeyecek.
Beşiktaş Philippe Keny’i kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Senegalli oyuncu konusunda TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı.
NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş Keny için Bandırmaspor’a 900 bin Euro bonseris bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan % 20 pay Bandırmaspor’a verilecek.
Senegalli oyuncuya 4 yıllık sözleşme öneren siyah-beyazlılar, Keny’in cevabını bekliyor.
36 MAÇTA 14 GOL
Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi.
Geçen sezon Bandırmaspor’a transfer olan Senagalli forvet, oynadığı 36 maçta 14 gol attı, 7 asist yaptı.
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