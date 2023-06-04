Bahattin Sofuoğlu İtalya'da 7. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da koşulan Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. yarışını 7. sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:46
Bahattin Sofuoğlu İtalya'da 7. oldu
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağının ikinci yarışında 7. oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonunun beşinci ayağı Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi.

Bahattin Sofuoğlu

Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışa altıncı cepten başlayan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha pilotu Stefano Manzi birinci, Aruba pilotu Nicolo Bulega ise ikinci sırada bitirdi.


Bahattin Sofuoğlu dünya supersport şampiyonası italya

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