Bahattin Sofuoğlu Macaristan'da kariyer derecesini yaptı!

3.05.2026 19:52:00
Milli motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Macaristan'da koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. ayağındaki son yarışı 13. sırada tamamladı.

Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirildi.

Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle piste çıkan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 21 turluk yarışta damalı bayrağı 13. sırada geçti. Bu sezonki en iyi derecesini elde eden Bahattin, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde ikinci kez bir yarıştan puan aldı.

Macaristan'da hafta sonunun ikinci ana yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, Barni Spark takımından İtalyan sürücü Yari Montella ise üçüncü sırada tamamladı.

BAHATTİN SOFUOĞLU 20. SIRADA

Genel klasmanda 248 puanla Nicolo Bulega birinci, 166 puanla Iker Lecuona ikinci, 99 puanla da ELF Marc VDS'den İngiliz pilot Sam Lowes üçüncü sırada yer aldı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bugünkü yarış sonrası genel klasmandaki puanını 4'e çıkartarak İngiliz pilot Jonathan Rea (Honda HRC) ile 20. sırayı paylaştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı, 15-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da koşulacak.

