Futbol sahasında çirkin görüntüler: Hakemin yüzünü yumruklayan futbolcu gözaltına alındı!

3.05.2026 19:35:00
Güncellenme:
DHA
TFF 2. Amatör Lig B Grubu’nda Keşan ilçesinde Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşmanın 43’üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı. Hakem maçı tatil ederken, futbolcu B.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu'nda yer alan Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya çok sayıda taraftar katılırken, her iki takımda sahada gol bulmak için mücadele verdi.

HAKEMİN YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43’üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı.

SALDIRGAN FUTBOLCU GÖZALTINA ALINDI

B.Y., futbolcular ve polis tarafından sahadan çıkartıldı. Hakem Kunt, maçı tatil ederken, şikayeti üzerine B.Y. gözaltına alındı.

Maçın ardından Kunt, Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Maçla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi. 

