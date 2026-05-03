İngiltere'deki dev maçta kazanan Manchester United! 10 yıl sonra bir ilk...

3.05.2026 19:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United, 6. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle öne geçti.

Benjamin Sesko, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından 3 dakika boyunca VAR kontrolü oldu ancak gol geçerli sayıldı.

LIVERPOOL İKİNCİ YARI GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 47. dakikada Dominik Szoboszlai'nin müthiş golüyle farkı 1'e indirdi.

56. dakikada kaleci Senne Lammens'in hatasını değerlendiren Cody Gakpo, skora eşitliği getirdi.

KOBBIE MAINOO GALİBİYETİ GETİRDİ

Manchester United, 77. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle galibiyete uzandı.

Liverpool'a karşı 10 sezon sonra her iki lig maçını da kazanan Manchester United, evinde oynadığı son 8 lig maçının da 7'sinde galip geldi ve puanını 64'e yükseltti.

ÜÇ MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Üç hafta sonra mağlup olan Liverpool 58 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Sunderland'e konuk olacak. Liverpool ise Chelsea'yi konuk edecek.

