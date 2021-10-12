Bahçeşehir, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Karadağ ekibi Mornar Bar'ı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup etti.

AA
12 Ekim 2021 Salı, 22:20
Bahçeşehir, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Karadağ ekibi Mornar Bar'ı mağlup etti
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 37-24 önde gitmeyi başardı.

Final periyoduna da 52-45 üstün giren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçında 20 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşı karşıya gelecek.


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