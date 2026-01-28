Bahçeşehir Koleji, Aris'i son saniyede devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 23:10:00
AA
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ın 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Aris'i 81-79 mağlup etti.

Basketbolda BKT EuroCup A Grubu 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i 81-79 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 42-39 üstün girdi.

İkinci yarıya da Aris etkili başladı ve final periyoduna 64-56 önde gitti.

Son çeyrekte 6 dakika 55 saniye kala 14 sayı (72-58) geriye düşen Bahçeşehir Koleji, toparlandı ve oyuna ortak oldu. Ev sahibi takım, Malachi Flynn'in son saniyede kaydettiği turnikeyle mücadeleyi 81-79 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla organizasyondaki 11. galibiyetini elde etti. Aris ise 9. yenilgisini yaşadı.

