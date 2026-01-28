Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de liderliği garantiledi!

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de liderliği garantiledi!

28.01.2026 22:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de liderliği garantiledi!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'in ikinci tur altıncı maçında kendi evinde ağırladığı Casademont Zaragoza'yı 69-67 mağlup etti.

FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 69-67 mağlup etti ve liderliği garantiledi.

Altılı Final'i de daha önceden garantileyen sarı-lacivertli takım, 10. galibiyetini aldı. İspanyol temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman'ın 21, Gabby Williams'ın 15 ve Iliana Rupert'in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Carla Leite'nin 12, Merritt Hempe'nin 11 ve Helena Pueyo'nun 10 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri takip ederek sarı-lacivertli takıma destek oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Hendrik Laas (Estonya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Fenerbahçe Opet: Allemand 3, Sevgi Uzun 8, Williams 15, Rupert 10, Meesseman 21, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar 3, McCovan 6, Milic 1

Casademont Zaragoza: Leite 12, Ortiz 6, Hempe 11, Fingall 2, Pueyo 10, Bankole 4, Hermosa 2, Gueye 8, Mawuli 2, Vorackova 8, Flores 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 47-34

3. Periyot: 53-53

İlgili Konular: #fenerbahçe #FIBA Kadınlar Euroleague #Casademont Zaragoza

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda play-off'a yükseldi!
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda play-off'a yükseldi! Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nın 8'li final turu rövanş maçında ağırladığı OK Alpacem Kanal'ı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Manchester City maçında Okan Buruk'tan sürpriz Lucas Torreira tercihi!
Manchester City maçında Okan Buruk'tan sürpriz Lucas Torreira tercihi! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
CANLI YAYIN: Manchester City 2-0 Galatasaray | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta
CANLI YAYIN: Manchester City 2-0 Galatasaray | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...