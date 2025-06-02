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Bahçeşehir Koleji deplasmanda yarı final biletini kaptı!

Bahçeşehir Koleji deplasmanda yarı final biletini kaptı!

2.06.2025 20:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Bahçeşehir Koleji deplasmanda yarı final biletini kaptı!

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'ı 96-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bahçeşehir Koleji bu skorla yarı finale ismini yazdıran ekip oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi çeyrek final üçüncü maçında Tofaş ve Bahçeşehir Koleji, Bursa'da kozlarını paylaştı.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, rakibi Tofaş'ı 96-92 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Serinin ilk karşılaşmasında Tofaş, kendi evinde Bahçeşehir'i 94-80 mağlup ederken, Serinin ikinci karşılaşmasında Bahçeşehir evinde Tofaş'ı 75-65 mağlup etti.

Eşleşmeyi kazanarak adını yarı finale yazdıran Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.


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