Bahçeşehir Koleji deplasmanda yarı final biletini kaptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi çeyrek final üçüncü maçında Tofaş ve Bahçeşehir Koleji, Bursa'da kozlarını paylaştı.
Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, rakibi Tofaş'ı 96-92 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Serinin ilk karşılaşmasında Tofaş, kendi evinde Bahçeşehir'i 94-80 mağlup ederken, Serinin ikinci karşılaşmasında Bahçeşehir evinde Tofaş'ı 75-65 mağlup etti.
Eşleşmeyi kazanarak adını yarı finale yazdıran Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.