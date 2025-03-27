Bahçeşehir Koleji, Eurocup finali için sahaya çıkacak
Bahçeşehir Koleji, 1-0 önde olduğu yarı final serisinin ikinci maçında cuma günü Dreamland Gran Canaria ile deplasmanda karşılaşacak
Eurocup yarı final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, cuma günü İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Bahçeşehir Koleji, serinin İstanbul'da oynanan ilk maçında rakibine 74-66 üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılması halinde seriyi 2-0 kazanacak ve finale yükselecek.
Gran Canaria'nın Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmesi durumunda ise yarı final serisi 3. ve son müsabakaya taşınacak. Seride eşitlik sağlanması halinde 2 Nisan'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin kazananı, adını finale yazdıracak.
İki takım, bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan maçı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabakalardan ise Bahçeşehir Koleji 73-65 ve 74-66'lık skorlarla galip ayrıldı.
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