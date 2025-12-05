Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta kayıp!

5.12.2025 00:10:00
AA
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ın 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Neptunas'a 100-85 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Neptunas'a 100-85 yenildi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Konuk takım ise dördüncü galibiyetini elde etti.

Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki bir sonraki maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibiyle sahasında karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Robert Vyklicky (Çekya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 10, Mitchell 7, Hale 10, Cavanaugh 11, Williams 6, Koprivica 13, Ponitka 13, İsmet Akpınar 3, Kenan Sipahi 12

Neptunas: Kozys 10, Lomazs 15, Velicka 18, Waterman 16, Mockevicius 8, Cleary 7, Kneizys, Girdziunas 14, Majauskas 7, Macijauskas, Berucka 5

1. Periyot: 18-32

Devre: 36-52

3. Periyot: 54-83

İlgili Konular: #Bahçeşehir Koleji #EuroCup #litvanya

