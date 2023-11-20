Bahçeşehir Koleji evinde kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-90 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-90 yendi.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise altıncı yenilgisini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Mustafa Baygül 14, Boutsiele 20, Scrubb 10, Taylor 17, Cavanaugh 13, Bouteille 13, Akif Egemen Güven 2, Berkay Candan 5, Hadi Özdemir 2, Arca Tülüoğlu 2
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 26, Perez 23, Ray 15, Bruinsma 7, Emircan Koşut 5, Leon Harun Apaydın 10, Gani Erdi Gülaslan, Yesukan Onar 2, Upson 2
1. periyot: 24-15
Devre: 50-41
3. periyot: 74-65
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